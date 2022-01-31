В Брянской области отменили плановую медицинскую помощь взрослым

Пациентов будут записывать в листы ожидания. Фото: Алексей ФОКИН

В Брянской области с 27 января приостановили оказание плановой медицинской помощи взрослым. Это связано с подъемом заболеваемости коронавирусом. Соответствующий приказ подписали 26 января в региональном департаменте здравоохранения.

На неопределенное время отменяют госпитализации в дневной стационар, прием плановых пациентов, медосмотры и диспансеризацию. Пациентов будут записывать в лист ожидания. Приемы можно проводить дистанционно. Рецепты на лекарства будут выписывать электронно сроком на шесть месяцев.

Исключение сделают для:

- плановой помощи пациентам с злокачественными новообразованиями и гематологической патологией,

- паллиативной медпомощи,

- обследования при профилактических осмотров на туберкулез (флюорографии органов дыхания, бактериоскопии мокроты),

- диспансеризации ВИЧ-инфицированных в СПИД-центре,

- вакцинации по эпидемическим показаниям, в том числе против новой коронавирусной инфекции,

- обследования перед прерыванием беременности сроком до 12 недель,

- пренатального скрининга,

- наблюдения беременных в сроках больше 22 недель,

- осмотров для проведения медико-социальной экспертизы, плановой помощи пациентам, находящимся в программе полного цикла ЭКО и криопереноса,

- медосвидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,

реабилитации, при наличии у пациента и сопровождающего лица отрицательного результата ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию,

- гемодиализа,

- медосвидетельствования для получения оружия, водительского удостоверения,

Стоматологическую медицинскую помощь продолжат оказывать при некоторых условиях. На входе будут измерять температуру, проводить экспресс-тест на коронавирус, обрабатывать руки антисептиком. После каждого пациента необходимо продизенфицировать помещение. Необходимо исключить очереди в холах. Врач-стоматолог может принимать 1-2 пациента в час, стоматолог-хирург - 3 человека в час, стоматолог-ортопед - 1-2 человека в час, стоматолог-ортодонт - 1-2 человека в час.