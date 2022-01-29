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Общество29 января 2022 11:53

На Брянщине 30 января ожидают метель и сильный ветер

Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На Брянщине 30 января ожидают метель и сильный ветер. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушения в работе электроснабжения ухудшение дорожной обстановки и нарушение в работе транспорта. Также могут быть падения снежных масс и наледи с крыш зданий, падения деревьев.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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