В Брянске от коронавируса среди подростков первыми привились кадеты

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске от коронавируса первыми среди подростков привились кадеты из школы имени Героя России Валерия Шкурного в Фокинском районе. Первый укол препарата "Спутник М" они получили в поликлинике №5, сообщает ГТРК "Брянск".

Перед вакцинацией ребят осмотрел педиатр. Среди тех, кто сделал прививку, - будущие выпускники кадетской школы и ученики младше 15 лет. От последних требовалось согласие родителей на прививку.

Вакцина для подростков двухкомпонентная. Второй укол нужно будет сделать через 21 день.

Брянских подростков планируют прививать не только в поликлиниках, но и в школах. Для этого формируют выездные бригады.

Напомним, в Брянскую область поступило 720 первых доз препарата "Спутник М".