Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1669 жителей региона. При этом госпитализировали 102 пациента. Выздоровели 360 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 8757 ПЦР-тестов.

В целом у 109934 человек подтвердили коронавирус, вылечились 98231 житель области, умерли 3287 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1411335.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 785 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 190 ковид-положительных. На третьем месте Унечский и Дятьковский районы, где зафиксировали по 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 28 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 февраля 2022 года:

— Брянск – 43365 (+785)

— Брянский район – 10648 (+190)

— Дятьковский район – 5254 (+39)

— Карачевский район - 3804 (+61)

— Клинцы – 3418 (+21)

— Стародубский район – 2942 (+24)

— Трубчевский район – 2862 (+26)

— Новозыбков – 2910 (+82)

— Навлинский район – 2809 (+77)

— Унечский район – 2610 (+39)

— Жуковский район – 2597 (+30)

— Брасовский район – 2157 (+36)

— Выгоничский район – 2059 (+19)

— Почепский район – 1928 (+17)

— Комаричский район – 1876 (+38)

— Климовский район – 1703 (+15)

— Фокино – 1621 (+29)

— Погарский район – 1585 (+15)

— Клетнянский район – 1558 (+13)

— Дубровский район – 1522

— Мглинский район – 1527 (+12)

— Сельцо – 1453 (+19)

— Злынковский район – 1192 (+31)

— Суземский район – 1127 (+13)

— Суражский район – 1095 (+20)

— Клинцовский район – 1006 (+3)

— Гордеевский район – 891 (+10)

— Красногорский район – 854

— Севский район – 659

— Жирятинский район – 544 (+3)

— Рогнединский район – 231 (+1)

— Иногородние – 125.