Брянщина получит из Москвы 49 миллионов рублей на борьбу с «омикроном»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Брянская область из федерального бюджета получит 49 миллионов 366 тысяч рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение от 28 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно распоряжения, денежные средства направят на борьбу с новым штаммом вируса SARS-COV-2 «омикрон», и защиту населения от заболевания COVID-19.

Напомним, на 30 января число заболевших коронавирусом в Брянской области за сутки составило 724 человека. Госпитализировали 70 брянцев.

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