Фото: Владимир Веленгурин.

В Брянской области не отменили плановую помощь детям. Соответствующий приказ от 26 января 2022 года опубликовали на сайте регионального департамента здравоохранения.

Согласно документа. В регионе медицинскую помощь продолжают оказывать всем, кому она необходима.

Также и дети ее будут получать в плановом порядке. О важности сохранить плановые приемы для малышей раньше заявил президент России Владимир Путин.

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