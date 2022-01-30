Фото: оперативный штаб брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 724 жителя региона. При этом госпитализировали 70 пациентов. Выздоровели 215 человек, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 9664 ПЦР-теста.

В целом у 103447 человек подтвердили коронавирус, вылечились 97046 жителей области, умерли 3234 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1378389.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 330 новых случаев коронавируса. На втором месте Навлинский район, где выявили 49 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район, где зафиксировали 36 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 января 2022 года:

— Брянск – 40246 (+330)

— Брянский район – 10091 (+36)

— Дятьковский район – 5080 (+7)

— Карачевский район - 3544 (+23)

— Клинцы – 3271 (+16)

— Трубчевский район – 2754 (+18)

— Новозыбков – 2736 (+9)

— Стародубский район – 2789 (+9)

— Навлинский район – 2536 (+49)

— Унечский район – 2453 (+17)

— Жуковский район – 2445 (+32)

— Брасовский район – 2076 (+22)

— Выгоничский район – 1962 (+1)

— Почепский район – 1853 (+25)

— Комаричский район – 1796 (+12)

— Климовский район – 1592 (+12) 1610(+18)

— Фокино – 1532 (+10)

— Погарский район – 1516 (+2)

— Клетнянский район – 1496 (+2)

— Мглинский район – 1444 (+20)

— Дубровский район – 1437 (+5)

— Сельцо – 1369

— Злынковский район – 1118 (+12)

— Суземский район – 1090 (+6)

— Суражский район – 1025 (+8)

— Клинцовский район – 995 (+5)

— Гордеевский район – 846 (+14)

— Красногорский район – 806 (+8)

— Севский район – 645 (+3)

— Жирятинский район – 534 (+5)

— Рогнединский район – 227

— Иногородние – 125.

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