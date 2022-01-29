Брянцев предупредили о задержках или отменах авиарейсов из-за непогоды

Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянске из-за непогоды могут задержать или вовсе отменить авиарейсы. Об этом 29 января сообщают в сообществе Вконтакте международного аэропорта Брянск.

Уточняют, что 30 января примерно с девяти утра ожидают ухудшение погоды. Прогнозируют сильную метель и ветер до 17 метров в секунду. Пассажиров просят отслеживать статус рейсов на сайтах авиакомпаний.

- Вчера мы пережили «Машу», а завтра мы ждем в гости «Надю», которая может нам доставить некоторые проблемы, - пишут в публикации.

Напомним, снегопад на Брянщину обрушился вечером 28 января. В Центральную Россию пришли циклоны «Надя» и «Мария».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»