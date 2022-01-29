Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 596 жителей региона. При этом госпитализировали 62 пациента. Выздоровели 203 человека, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4634 ПЦР-теста.

В целом у 102723 человек подтвердили коронавирус, вылечились 96831 жителей области, умерли 3223 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1368725.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 223 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 81 ковид-положительного. На третьем месте Навлинский район, где зафиксировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 27 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 января 2022 года:

— Брянск – 39916 (+223)

— Брянский район – 10055 (+81)

— Дятьковский район – 5073 (+25)

— Карачевский район - 3521 (+17)

— Клинцы – 3255 (+28)

— Трубчевский район – 2736 (+13)

— Новозыбков – 2227 (+10)

— Стародубский район – 2780 (+12)

— Навлинский район – 2487 (+29)

— Унечский район – 2436 (+13)

— Жуковский район – 2413 (+17)

— Брасовский район – 2054 (+1)

— Выгоничский район – 1961 (+8)

— Почепский район – 1828 (+16)

— Комаричский район – 1784 (+17)

— Климовский район – 1592 (+12)

— Фокино – 1522 (+4)

— Погарский район – 1514 (+9)

— Клетнянский район – 1494 (+11)

— Мглинский район – 1424

— Дубровский район – 1432 (+9)

— Сельцо – 1369 (+5)

— Злынковский район – 1106 (+8)

— Суземский район – 1084 (+2)

— Суражский район – 1017

— Клинцовский район – 990 (+4)

— Гордеевский район – 832 (+11)

— Красногорский район – 798 (+10)

— Севский район – 642

— Жирятинский район – 529

— Рогнединский район – 227 (+1)

— Иногородние – 125.

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