Новые ограничения из-за "омикрона" в Брянской области с 31 января 2022 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области с 31 января 2022 года вводят новые ограничения из-за распространения штамма "омикрон". Решение приняли еще 26 января на заседании оперативного штаба, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Число участников массовых мероприятий сокращают до 30 человек. У всех взрослых должны быть QR-коды, медотводы или отрицательный ПЦР-тест, который действует 48 часов.

Несовершеннолетним запрещается посещать музеи, выстави, плавательные бассейны, фитнес-центры, кинотеатры и другие спортивные, досуговые, развлекательные учреждения. Этот запрет не распространяется на тех, кто проходит спортивную подготовку и на спортсменов профессиональных спортивных клубов. Приостанавливают также дополнительное образование.

Прием пациентов в стоматологических поликлиниках будут проводить строго по предварительной записи. На входе проверят температуру тела и сделают экспресс-тест на коронавирус.

Работодателям рекомендовали 30% сотрудников перевести на "удаленку". А работников старше 65 лет, кто не болел коронавирусом и непривитых, отправить на режим самоизоляции.