Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 487 жителей региона. При этом госпитализировали 54 пациента. Выздоровели 262 человека, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6464 ПЦР-теста.

В целом у 102127 человек подтвердили коронавирус, вылечились 96628 жителей области, умерли 3210 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1364091.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 269 новых случаев коронавируса. На втором месте Жуковский район, где выявили 27 ковид-положительных. На третьем местеКарачевский район, где зафиксировали 24 новых случая заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 января 2022 года:

— Брянск – 39693 (+269)

— Брянский район – 9974 (+22)

— Дятьковский район – 5048

— Карачевский район - 3504 (+24)

— Клинцы – 3227 (+8)

— Трубчевский район – 2723 (+2)

— Новозыбков – 2717 (+3)

— Стародубский район – 2768 (+8)

— Навлинский район – 2458 (+21)

— Унечский район – 2423 (+9)

— Жуковский район – 2396 (+27)

— Брасовский район – 2053 (+14)

— Выгоничский район – 1953 (+3)

— Почепский район – 1812 (+14)

— Комаричский район – 1767 (+12)

— Климовский район – 1580 (+8)

— Фокино – 1518

— Погарский район – 1505 (+3)

— Клетнянский район – 1483 (+2)

— Мглинский район – 1424 (+6)

— Дубровский район – 1423 (+6)

— Сельцо – 1364 (+5)

— Злынковский район – 1098 (+3)

— Суземский район – 1082 (+4)

— Суражский район – 1017 (+3)

— Клинцовский район – 986

— Гордеевский район – 821 (+2)

— Красногорский район – 788 (+5)

— Севский район – 642

— Жирятинский район – 529 (+4)

— Рогнединский район – 226

— Иногородние – 125.