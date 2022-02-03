Фото: Брянская областная филармония.

Брянскую областную филармонию возглавил дирижер и певец Максим Дегтярев. Об этом сообщают на официальном сайте учреждения культуры.

До назначения на эту должность он был художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра.

Максим Дегтярев окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по специальности инструментальное исполнительство, после Московский Государственный Университет Искусств по специальности – дирижер оркестра, а затем аспирантуру. С 2011 по 2013 год он был дирижером Брянского Губернаторского симфонического оркестра. С 2013 по апрель 2019 года – художественным руководителем Брянской областной филармонии.

За время работы дал множество концертов как дирижер симфонического оркестра, а также как солист, в сопровождении симфонического оркестра, эстрадного оркестра, академического хора.

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