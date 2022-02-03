Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Суземском районе в ДТП с поездом погиб 31-летний водитель иномарки. Автоавария произошла в среду, 2 февраля, около 13.02 на 19 километре дороги Трубчевск-Суземка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал со стороны Трубчевска в сторону Суземки. Проезжая регулируемый железнодорожный переезд 21 километра перегона «Суземка-Трубчевск», он проигнорировал запрещающий сигнал светофорной сигнализации и выскочил на железнодорожный переезд. Произошло столкновение с поездом.

- В ДТП водитель автомобиля «Хонда» скончался от полученных травм, – говорят в Госавтоинспекции. – С различными травмами госпитализировали 23-летнего пассажира иномарки. Для установления состояния алкогольного опьянения у водителя «Хонды» взяли кровь на анализ.

По словам очевидцев, машинист локомотива сигналил, чтобы привлечь внимание водителя автомобиля «Хонда». Также и водитель автомобиля, находившегося на противоположной стороне железнодорожного переезда, предупреждал его о приближающемся поезде. Он подавал сигналы внешними световыми приборами своего автомобиля.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями организаций, обслуживающими железнодорожный переезд и участок автомобильной дороги провели обследование. В результате недостатков в содержании железнодорожного переезда и подходов к нему не выявили. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

- Наказание за нарушение правил проезда железнодорожного переезда влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев, - напоминают в Госавтоинспекции. - За повторное совершение административного правонарушения водителю грозит лишение права управления сроком на один год.

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