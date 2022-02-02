В Брянске три участника встретили 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве

Фото: ГТРК "Брянск", скриншот видео.

В Брянске три человека, участвовавшие в Сталинградской битве, отметили 79-ю годовщину исторического события. Памятную дату встретили ветераны: Борис Васильевич Шапошников, Виктор Иванович Молодкин и Варвара Алексеевна Кондаурова, сообщает ГТРК «Брянск».

Борису Васильевичу - 97 лет. Он до сих пор помнит свое участие в войне, первое ранение, госпиталь.

А 25 января руководители и жители Клинцов поздравляли с днем рождения еще одну участницу Сталинградской битвы – Татьяну Петровну Хруцкую. Ей исполнилось 104 года, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Ожесточенная кровопролитная битва длилась 200 дней и ночей - с июля 1942 по февраль 1943 годов. По продолжительности и напряженности боев, числу участвовавших в них людей и техники, это сражение превзошло все предыдущие сражения в мировой истории. По информации брянских краеведов, под Сталинградом воевали тысячи наших земляков.

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