Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 14:57

В Брянске три участника встретили 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве

Ветераны помнят кровопролитные бои
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГТРК "Брянск", скриншот видео.

Фото: ГТРК "Брянск", скриншот видео.

В Брянске три человека, участвовавшие в Сталинградской битве, отметили 79-ю годовщину исторического события. Памятную дату встретили ветераны: Борис Васильевич Шапошников, Виктор Иванович Молодкин и Варвара Алексеевна Кондаурова, сообщает ГТРК «Брянск».

Борису Васильевичу - 97 лет. Он до сих пор помнит свое участие в войне, первое ранение, госпиталь.

А 25 января руководители и жители Клинцов поздравляли с днем рождения еще одну участницу Сталинградской битвы – Татьяну Петровну Хруцкую. Ей исполнилось 104 года, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Ожесточенная кровопролитная битва длилась 200 дней и ночей - с июля 1942 по февраль 1943 годов. По продолжительности и напряженности боев, числу участвовавших в них людей и техники, это сражение превзошло все предыдущие сражения в мировой истории. По информации брянских краеведов, под Сталинградом воевали тысячи наших земляков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

КАРТИНА ДНЯ
0