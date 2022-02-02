«Ростелеком» и технопарк «Кванториум» наградили отличников образовательного проекта «IT-семья» в Брянске.

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» провели первенство среди брянских участников образовательного проекта «IT-семья». Соревнование стало своего рода дополнительным экзаменом для семейных команд, которые проходили обучение компьютерной грамотности в конце прошлого года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией организаторы курсов приняли решение провести состязание в онлайн-режиме. Старт ему был дан 21 января в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

В течение недели команды, пожелавшие принять участие в турнире, выполняли конкурсные задания. Выпускникам нужно было пройти тест и записать видеоролик о том, как они применяют полученные навыки в жизни. 31 января «Ростелеком» совместно с партнерами подвел итоги конкурса. Победителем стала семья Моисеенко: бабушка Зоя Александровна и внук Никита.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Проект “IT-семья” в Брянске быстро стал популярным. Еще не закончился первый курс обучения в ноябре, а кураторам программы уже начали поступать просьбы о повторении образовательного интенсива. Мы приняли решение продолжить проект и объявили еще один набор слушателей. Как инициаторам семейного обучения нам было приятно видеть, насколько оно помогло выпускникам».

Просветительская программа стартовала в Брянской области в октябре 2021 года. Около 60 человек стали слушателями курсов за это время.

Александр Андрияшкин, директор ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»:

«Коллектив технопарка с удовольствием поддержал проект “Ростелекома” по командному обучению компьютерной грамотности брянцев старшего поколения. Участники проявили большой интерес к нашему курсу. Итоговые тематические видеоролики, представленные командами, стали наглядным свидетельством значимости и пользы этой уникальной программы».

Зоя Моисеенко, победитель первенства «IT-семья»:

«Я узнала о курсах “IT-семья” от дочери. Давно хотела освоить азы интернет-грамотности, а внук Никита согласился составить мне компанию. В одиночку было бы трудно учиться работать в Сети, особенно выполнять практические задания. Но с таким помощником и под чутким руководством преподавателей “Кванториума” я достаточно быстро освоила платежи через интернет, ознакомилась с порталом госуслуг, научилась общаться в мессенджерах. Теперь у нашей семьи появилась новая традиция: каждый вечер звоню своим внукам по видеосвязи. Поэтому, как только организаторы курса разместили в нашей учебной группе “ВКонтакте” объявление о конкурсе, мы с Никитой

сразу решили принять участие. Тест прошла сама, а вот со съемкой и отправкой видеоролика про один такой традиционный онлайн-вечер помог внук».

Все команды получили памятные подарки от организаторов, а победителям вручили специальные призы от «Ростелекома» — умные колонки «Капсула» с голосовым помощником Марусей от VK. Это устройство позволяет управлять сервисом «Умный дом» и видеоплатформой Wink, может включить музыку или запустить плейлист друга «ВКонтакте», вызвать такси, а также знает сотни сказок, игр и загадок. «Капсула» проста в использовании, четко выполняет команды и отвечает на любые вопросы. Работает умный гаджет от электросети и поддерживает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi, NFC, Bluetooth. Узнать подробнее о «Капсуле» и приобрести ее можно на сайте«Ростелекома».

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