Игорь Маковский: своевременное исполнение инвестиционной программы – залог надежности электроснабжения потребителей

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел совещание, где подвел итоги инвестиционной деятельности за 2021 год.

В электросетевой комплекс энергокомпании инвестировано 37,3 млрд. руб. с НДС, введено в эксплуатацию 5 816 километров вновь построенных и реконструированных линий электропередачи, а также 825 мегавольт-ампер трансформаторной мощности. В рамках утвержденных инвестиционных программ в 2021 году реализован ряд значимых инвестиционных проектов. Введены в работу центры управления сетями в филиалах «Белгородэнерго», «Калугаэнерго», «Тверьэнерго», а также городской диспетчерский пункт в филиале «Ярэнерго». Завершены работы по созданию цифровых подстанций 110 кВ ПС Михали в филиале Калугаэнерго и ПС Выездное в филиале Нижновэнерго. Выполнены основные строительно-монтажные работы по подстанциям ПС 110 кВ Развитие в филиале Рязаньэнерго, ПС 110 кВ Отрадное в филиале Воронежэнерго, ПС 110 кВ Новая Луговая в филиале Мариэнерго. Ввод в работу ПС планируется в первой половине 2022 года. Реализованы проекты по созданию 13 высокоавтоматизированных районов электрических сетей, включающих мероприятия по внедрению элементов распределенной автоматизации, цифровой радиосвязи и приведение в нормативное состояние баз РЭС. Общее число таких РЭС на текущий момент составляет 42. Введен в работу 31 накопитель электроэнергии, позволяющий повысить надежность и качество электроснабжение потребителей. Всего уже установлено 35 накопителей.

В завершение совещания Игорь Маковский подчеркнул, что запланированный инвестиционной программой Обществ на 2022 год объем финансирования соответствует перспективным задачам компании и планам развития электросетевого хозяйства в регионах присутствия.

«Главная цель инвестиций в электросетевую инфраструктуру, это, прежде всего, обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также реализация важных проектов, необходимых для социально-экономического развития территорий. При этом для выполнения мероприятий инвестпрограммы мы используем инновационные технологии и наиболее эффективные современные решения в области электроэнергетики», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».