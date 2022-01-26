Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Дороги Брянска признали самыми опасными в России. Здесь число «тотальных» убытков или полной гибели машин в прошлом году составило 1,72%. Об этом во вторник, 25 января, сообщили, по данным автокаско за 2021 год, в федеральной страховой компании.

На втором месте стоит Иркутск, где данный показатель – 1,57%. Третье и четвертое места заняли Вологда и Калуга – 0,99% и 0,96% соответственно. Немного меньше случаев конструктивной гибели автомобилей зафиксировали в Самаре – 0,9%. А также в Иваново – 0,88%, в Рязани – 0,81% и в Ставрополе – 0,75%.Завершают топ-10 Пермь – 066% и Кемерово – 0,65%.

Эксперты говорят, что на частоту полного уничтожения машин в автомобильных авариях влияют: качество дорог, освещенность, количество крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам, размер региона.

В Брянске в 2021 году отремонтировали 55 дорог общей протяженностью больше 50 километров.

В прошлом году в областном центре зафиксировали 239 ДТП. В них погибли девять человек, еще 294 получили травмы. В ОГИБДД по городу Брянску отметили по сравнению с прошлым годом уменьшение числа автоаварий на 29,1%. Сократилось число погибших и пострадавших на 65,4% и 24,4% соответственно.

Из-за некачественного содержания улично-дорожной сети выявили 83 ДТП. В них погибли четыре человека и 107 участников дорожного движения получили травмы.

Также сотрудники Госавтоинспекции выписали 161 административный документ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. В том числе 144 – на собственников автомобильных дорог.

В 2021 году в Брянской области отремонтировали больше 40 километров федеральных дорог. Капитальный ремонт провели на 10 километрах магистрали А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия. Еще один участок этой трассы с 194 по 216 километр сдадут в эксплуатацию до конца 2022 года.

Также отремонтировали два участка дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск — граница с Республикой Белоруссия с 66 по 76 километр и с 129 по 144 километр. В Брянском районе провели ремонт этой же трассы на 129-м и 132-м километрах и около памятника воинам-водителям. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.