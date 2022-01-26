Брянских диабетиков не обеспечивают тест-полосками за счет государства

В аптеках задерживают выдачу инсулина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Брянской области, страдающих сахарным диабетом, не обеспечивают тест-полосками для определения сахара в крови. Проблема встречается повсеместно. Нарушения выявили прокуроры в Сельцо, Клинцах, Брасовском, Выгоничском, Гордеевском, Жуковском, Красногорском, Карачевском, Почепском, Суземском, Трубчевском, Унечском и Суражском районах.

Двум подросткам из Брянского и Дятьковского районов не выдавали сканер и датчики системы флэш-мониторинга глюкозы. Медицинское оборудование пришлось покупать за свой счет. Теперь эти деньги, порядка 80 тысяч рублей, родители пытаются вернуть через суд.

В аптеке в Навле больше 10 дней находятся 46 рецептов на инсулин, который приобретается за счет федерального бюджета. Пациенты лекарства до сих пор не получили.

- После проверки прокуратура внесла 20 представлений об устранении нарушений закона, возбудила шесть административных дел, в суд направили два исковых заявления о возмещении затрат за приобретенные медицинские изделия, объявили одно предостережение, - рассказывают в прокуратуре области.