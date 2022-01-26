Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 331 житель региона. При этом госпитализировали 49 пациентов. Выздоровели 228 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4327 ПЦР-тестов.

В целом у 101242 человек подтвердили коронавирус, вылечился 96141 житель области, умерли 3184 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1351970.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 191 новый случай коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 16 ковид-положительных. На третьем месте Унечский район, где зафиксировали 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 января 2022 года:

— Брянск – 39246 (+191)

— Брянский район – 9912 (+16)

— Дятьковский район – 5048 (+3)

— Карачевский район - 3461 (+5)

— Клинцы – 3207 (+5)

— Трубчевский район – 2718 (+3)

— Новозыбков – 2694 (+11)

— Стародубский район – 2756 (+8)

— Навлинский район – 2422 (+3)

— Унечский район – 2409 (+12)

— Жуковский район – 2348 (+7)

— Брасовский район – 2035 (+2)

— Выгоничский район – 1949

— Почепский район – 1778

— Комаричский район – 1755 (+1)

— Климовский район – 1555 (+11)

— Фокино – 1518 (+6)

— Погарский район – 1500 (+11)

— Клетнянский район – 1471 (+9)

— Мглинский район – 1418

— Дубровский район – 1414 (+4)

— Сельцо – 1354

— Злынковский район – 1091 (+9)

— Суземский район – 1076

— Суражский район – 1014

— Клинцовский район – 985 (+5)

— Гордеевский район – 816 (+4)

— Красногорский район – 775 (+2)

— Севский район – 642 (+1)

— Жирятинский район – 524 (+2)

— Рогнединский район – 226

— Иногородние – 125.