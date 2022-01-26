Брянский чиновник получил выговор за создание группы антиваксеров

Фото: Алексей Булатов.

Брянского чиновника дисциплинарно наказали за создание группы антиваксеров и бойкот прививок. Об этом сообщают «Брянские новости».

Государственный гражданский служащий участвовал в протесте против прививок. Ему объявили выговор за то, что на опубликованном видеоролике в соцсети, посвященном недопустимости принуждения сотрудников ряда организаций к вакцинации от коронавируса, заметили и служащего областного правительства.

Провели служебную проверку. Ее результаты доказали нарушение чиновником законодательства. Это подтвердил и суд. Туда обвиняемый обратился с иском

В иске он указал, что с дисциплинарным взысканием не согласен, так как выступал не как гражданский служащий, а как частное лицо. И в обращении нет высказываний о деятельности государственных органов и их руководителей. Речь о принудительной вакцинации. Он попросил об отмене приказа администрации губернатора Брянской области и правительства Брянской области. А также с ответчика в качестве компенсации за моральный вред взыскать100 тысяч рублей.

Суд отказал в иске. Потому что, в связи с прохождением службы гражданскому служащему запрещается допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности. Также каждый гражданский служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса этики.

- Каждый гражданин России вправе ожидать от гражданского служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса этики, - отметил суд. - Гражданский служащий обязан не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа.

Суд установил, что чиновник, будучи государственным гражданским служащим, создал группу в соцсети ВКонтакте и там опубликовал видеоролик с обращением под названием «Брянск против принудительной вакцинации!». В нем он высказался публично против проведения профилактической прививки по эпидемическим показаниям от коронавируса. Также в суде отметили, что госслужащий распространил необоснованную информацию о принудительных действиях руководителей по вакцинации.

Поэтому суд и не удовлетворил иск. Также чиновнику отказали и в компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»