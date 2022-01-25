В Брянске разрушились памятники архитектуры на старой территории "Арсенала"

Здание артиллерийского цеха - в руинах. Еще цела водонапорная башня начала 20-го века. Фото: Александр БЕЛЯК

В Брянске разрушились памятники архитектуры на старой территории завода "Арсенал". Сровнялись с землей Орудийный и Столярно-дужный цеха. Первый был построен в конце 19-го века. Второй – в 1780-е годы. Обе постройки являлись памятниками архитектуры регионального значения, сообщают "Брянские известия".

Руины остались еще от одного памятника - Сборочно-артиллерийского цеха архитектора Николая Лебедева. Эти постройки находится на частной территории и входят в реестр Министерства культуры.

Немного в лучшем положении бывшее ДК "Дормаш" и здание заводоуправления. Постройки находятся в областной собственности. Их предлагают в аренду бизнесменам за рубль в год при условии полной реставрации.

Такими темпами Брянск может лишиться всех исторических построек на улице Калинина. Как рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации, дома №74,76, 81А, 85, 91А, 93А, 93Б и 95 на Калинина являются объектами культурного наследия. Еще недавно в них жили люди. Но теперь дома расселили. Здания признали аварийными. Теперь их нужно реконструировать. Но, как водится, в бюджете денег нет. И власти продолжают надеяться на мифических меценатов.

Дома переведут в нежилой фонд. И в дальнейшем будут предлагать в льготную аренду, на котороую в Брянске никто пока не согласился.

Кстати, собственникам снесенных исторических зданий особо ничего не грозит. Например, владелице дома Баженова за неисполнение решения суда грозят штрафы в несколько тысяч рублей.