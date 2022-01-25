В Брянской области в 2021 году на свет появились Лео и Киану

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области в 2021 году на свет появились младенцы с именами Лео и Киану. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Управление ЗАГС.
Список новорожденных с редкими именами пополнили - Габриэль, Матфей, Доминик, а также Паулина, Арнелла, Моника, Адель, Клавдия.
В моду возвращаются и старинные русские имена. Например, Святослав и Святослава, Ярослав и Ярослава, Владислав и Владислава.
А в Унече в семье Игоря и Ольги Рубан в конце прошлого года родились с разницей в две минуты две дочки - Алиса и Мирослава.
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