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Общество25 января 2022 7:46

В Брянской области в 2021 году на свет появились Лео и Киану

Редкие имена вошли в моду
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в 2021 году на свет появились младенцы с именами Лео и Киану. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Управление ЗАГС.

Список новорожденных с редкими именами пополнили - Габриэль, Матфей, Доминик, а также Паулина, Арнелла, Моника, Адель, Клавдия.

В моду возвращаются и старинные русские имена. Например, Святослав и Святослава, Ярослав и Ярослава, Владислав и Владислава.

А в Унече в семье Игоря и Ольги Рубан в конце прошлого года родились с разницей в две минуты две дочки - Алиса и Мирослава.

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