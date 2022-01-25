Игорь Маковский подвел итоги работы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по технологическому присоединению в 2021 году

Фото: «Россети Центр».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел совещание, где подвел итоги работы за 2021 год по технологическому присоединению.

В прошедшем году потребителями услуг по технологическому присоединению стали 68 тысяч физических и 14 тысяч юридических лиц, более 82 тысяч объектов потребителей общей мощностью 1 709 МВт.

В кратчайшие сроки обеспечено присоединение более 300 медицинских учреждений общей мощностью 16,8 МВт, из них 6 – организации, где проходят лечение заразившиеся коронавирусной инфекцией. Кроме того, осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей по 292 договорам, включенных в перечень национальных проектов максимальной мощностью 22 МВт, среди которых крупные сельскохозяйственные объекты, школы, детские сады, промышленные транспортные предприятия.

Реализован ряд крупных проектов. Один из них – технологическое присоединение филиалом «Ярэнерго» тяговой стационарной подстанции максимальной мощностью 20 МВт для ОАО «РЖД». Воронежские энергетики для ООО КУН «Восток» присоединили к сетям производственно-складской комплекс максимальной мощностью 2 МВт. Филиал «Нижновэнерго» реализовал техническое присоединение объектов АО «Технопарк Саров» мощностью 4,99 МВт и МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» мощностью 2,738 МВт.

В завершение совещания глава энергокомпаний подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на дальнейшем повышении уровня удовлетворенности потребителей качеством оказываемых Обществами услуг. В частности, за счет неукоснительного соблюдения предусмотренных законодательством сроков рассмотрения заявок, направления проектов договоров и исполнения обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения.

«Исполняя все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей, мы продолжаем реализацию стратегических планов по развитию электросетевого комплекса для обеспечения своевременного технологического присоединения к сетям новых объектов. Сегодня наша работа направлена на то, чтобы выполнение заявок потребителей происходило в более сжатые сроки. Особенно это касается медицинских учреждений, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Эти проекты находятся на особом контроле», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.