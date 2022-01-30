Фото: "Белые Берега", vk.com, скриншот видео.

Брянцы нашли родственницу юного партизана Саши Сабирова. Она проживает в Приморском крае. Сообщают активисты в соцсетях ВКонтакте в группе «Белые Берега».

- Валентина Георгиевна Кондратенко (в девичестве Сабирова) рассказала, что Саша с ее отцом Георгием (1926 г.р.) были родными братьями, - написали активисты – Георгия угнали в Германию, она сама в четыре года с семьей уехала из Пальцо, а дед ее (отец Саши) похоронен в Челябинске. Растроганная чувствами благодарности женщина очень хотела внести свою лепту и сетовала, что из-за возраста не сможет приехать. Мы обязательно предоставим ей возможность увидеть фамилию своего родственника-героя на уже новом гранитном памятнике.

Напомним, в поселке Белые Берега Фокинского района планируют установить памятник юному партизану Саше Сабирову. В 1942 году он возвращался из поселка. Где находился для сбора важной для партизан информации. По дороге юношу схватили каратели. Они долго его пытали, а в последствии расстреляли.

Местные жители открыли сбор средств на памятник юному герою.