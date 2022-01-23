Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 232 жителя региона, выздоровели 150 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4150 ПЦР-тестов.

В целом у 100388 человек подтвердили коронавирус, вылечились 95719 жителей области, умерли 3146 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1340228.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 101 новый случай коронавируса. На втором месте Трубчевский район, где выявили 17 ковид-положительных. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 января 2022 года:

— Брянск – 38803 (+101)

— Брянский район – 9844 (+10)

— Дятьковский район – 5036 (+7)

— Карачевский район - 3443 (+4)

— Клинцы – 3166 (+6)

— Трубчевский район – 2709 (+17)

— Новозыбков – 2670 (+8)

— Стародубский район – 2726 (+11)

— Навлинский район – 2399

— Унечский район – 2388 (+6)

— Жуковский район – 2332 (+6)

— Брасовский район – 2021

— Выгоничский район – 1945 (+2)

— Почепский район – 1774 (+4)

— Комаричский район – 1749 (+2)

— Климовский район – 1541

— Фокино – 1510

— Погарский район – 1478 (+3)

— Клетнянский район – 1445

— Мглинский район – 1410 (+6)

— Дубровский район – 1403 (+8)

— Сельцо – 1354 (+2)

— Злынковский район – 1081 (+5)

— Суземский район – 1076 (+4)

— Суражский район – 1014 (+2)

— Клинцовский район – 979 (+3)

— Гордеевский район – 808 (+1)

— Красногорский район – 772 (+8)

— Севский район – 635

— Жирятинский район – 518 (+4)

— Рогнединский район – 226 (+1)

— Иногородние – 125 (+1).