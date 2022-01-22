Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 207 жителей региона, выздоровели 138 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3811 ПЦР-тестов.
В целом у 100148 человек подтвердили коронавирус, вылечились 95569 житель области, умерли 3135 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1336078.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 122 новых случая коронавируса. На втором месте Климовский район, где выявили 13 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район, где зафиксировали 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 18 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 января 2022 года:
— Брянск – 38580 (+122)
— Брянский район – 9834 (+8)
— Дятьковский район – 5029 (+1)
— Карачевский район - 3439 (+5)
— Клинцы – 3160 (+6)
— Трубчевский район – 2692 (+4)
— Новозыбков – 2662 (+2)
— Стародубский район – 2715
— Навлинский район – 2399 (+7)
— Унечский район – 2382 (+7)
— Жуковский район – 2326 (+7)
— Брасовский район – 2021
— Выгоничский район – 1943 (+5)
— Почепский район – 1770
— Комаричский район – 1747
— Климовский район – 1541 (+13)
— Фокино – 1510 (+3)
— Погарский район – 1475 (+7)
— Мглинский район – 1404
— Клетнянский район – 1445
— Дубровский район – 1395 (+5)
— Сельцо – 1352
— Суземский район – 1072
— Злынковский район – 1076 (+3)
— Суражский район – 1012
— Клинцовский район – 976
— Гордеевский район – 807
— Красногорский район – 764
— Севский район – 635
— Жирятинский район – 514 (+1)
— Рогнединский район – 225 (+1)
— Иногородние – 124.