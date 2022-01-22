Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 207 жителей региона, выздоровели 138 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3811 ПЦР-тестов.

В целом у 100148 человек подтвердили коронавирус, вылечились 95569 житель области, умерли 3135 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1336078.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 122 новых случая коронавируса. На втором месте Климовский район, где выявили 13 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район, где зафиксировали 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 18 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 января 2022 года:

— Брянск – 38580 (+122)

— Брянский район – 9834 (+8)

— Дятьковский район – 5029 (+1)

— Карачевский район - 3439 (+5)

— Клинцы – 3160 (+6)

— Трубчевский район – 2692 (+4)

— Новозыбков – 2662 (+2)

— Стародубский район – 2715

— Навлинский район – 2399 (+7)

— Унечский район – 2382 (+7)

— Жуковский район – 2326 (+7)

— Брасовский район – 2021

— Выгоничский район – 1943 (+5)

— Почепский район – 1770

— Комаричский район – 1747

— Климовский район – 1541 (+13)

— Фокино – 1510 (+3)

— Погарский район – 1475 (+7)

— Мглинский район – 1404

— Клетнянский район – 1445

— Дубровский район – 1395 (+5)

— Сельцо – 1352

— Суземский район – 1072

— Злынковский район – 1076 (+3)

— Суражский район – 1012

— Клинцовский район – 976

— Гордеевский район – 807

— Красногорский район – 764

— Севский район – 635

— Жирятинский район – 514 (+1)

— Рогнединский район – 225 (+1)

— Иногородние – 124.