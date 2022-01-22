В Брянской области повысили стоимость проезда на пригородных автобусах

Фото: пресс-служба Брянской облдумы.

В Брянской области в этом году повысили стоимость проезда в пригородных автобусах. За один километр пути по области придется платить 2,54 рубля. В черте Брянска - 18 рублей за поездку.

- Таким образом, на автобусах Брянской автоколонны №1403 по маршруту №104 "Бежица - Сельцо" стоимость проезда повысилась практически вдвое - с 29 до 56 рублей (92,5%), - пишут в группе "Брянский автобус". - Коммерческие перевозчики маршрута №104, повысили тариф с 32 до 40 рублей (25%). Самым дешевым видом транспорта остается электропоезд - его тариф от ж/д вокзала Орджоникидзеград до Сельцо составляет 24,50 рубля.

Приказы о повышении стоимости проезда подписали в государственном управлении тарифов Брянской области 20 декабря прошлого года. Они вступили в силу с 1 января.

Для пассажиров сельцовского автобуса повышение цен стало неожиданностью. Об этом нигде не сообщили. К тому же, пассажиры ехали в автобусе по прежней стоимости в 30 рублей еще 16 января. Но это объяснили сбоем в работе оператора электронной системы оплаты проезда.