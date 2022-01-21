Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 187 жителей региона, выздоровели 173 пациента, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4055 ПЦР-тестов.
В целом у 99941 человека подтвердили коронавирус, вылечились 95431 житель области, умерли 3123 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1332267.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 87 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский и Дятьковский районы, где выявили 12 ковид-положительных. На третьем месте Трубчевский район, где зафиксировали 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 января 2022 года:
— Брянск – 38580 (+87)
— Брянский район – 9826 (+12)
— Дятьковский район – 5028 (+12)
— Карачевский район - 3434 (+4)
— Клинцы – 3154 (+3)
— Трубчевский район – 2688 (+9)
— Новозыбков – 2660 (+3)
— Стародубский район – 2715
— Навлинский район – 2392
— Унечский район – 2375 (+6)
— Жуковский район – 2319
— Брасовский район – 2021 (+4)
— Выгоничский район – 1938 (+3)
— Почепский район – 1770 (+6)
— Комаричский район – 1747
— Климовский район – 1528 (+6)
— Фокино – 1507 (+5)
— Погарский район – 1468 (+5)
— Мглинский район – 1404 (+4)
— Клетнянский район – 1445
— Дубровский район – 1390
— Сельцо – 1352
— Суземский район – 1072
— Злынковский район – 1073 (+4)
— Суражский район – 1012 (+3)
— Клинцовский район – 976
— Гордеевский район – 807 (+3)
— Красногорский район – 764 (+2)
— Севский район – 635 (+5)
— Жирятинский район – 513
— Рогнединский район – 224(+1)
— Иногородние – 124.