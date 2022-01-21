Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 187 жителей региона, выздоровели 173 пациента, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4055 ПЦР-тестов.

В целом у 99941 человека подтвердили коронавирус, вылечились 95431 житель области, умерли 3123 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1332267.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 87 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский и Дятьковский районы, где выявили 12 ковид-положительных. На третьем месте Трубчевский район, где зафиксировали 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 января 2022 года:

— Брянск – 38580 (+87)

— Брянский район – 9826 (+12)

— Дятьковский район – 5028 (+12)

— Карачевский район - 3434 (+4)

— Клинцы – 3154 (+3)

— Трубчевский район – 2688 (+9)

— Новозыбков – 2660 (+3)

— Стародубский район – 2715

— Навлинский район – 2392

— Унечский район – 2375 (+6)

— Жуковский район – 2319

— Брасовский район – 2021 (+4)

— Выгоничский район – 1938 (+3)

— Почепский район – 1770 (+6)

— Комаричский район – 1747

— Климовский район – 1528 (+6)

— Фокино – 1507 (+5)

— Погарский район – 1468 (+5)

— Мглинский район – 1404 (+4)

— Клетнянский район – 1445

— Дубровский район – 1390

— Сельцо – 1352

— Суземский район – 1072

— Злынковский район – 1073 (+4)

— Суражский район – 1012 (+3)

— Клинцовский район – 976

— Гордеевский район – 807 (+3)

— Красногорский район – 764 (+2)

— Севский район – 635 (+5)

— Жирятинский район – 513

— Рогнединский район – 224(+1)

— Иногородние – 124.