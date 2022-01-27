В Брянске отметили День снятия блокады Ленинграда

В Брянске отметили 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. По этому историческому случаю на площади Партизан состоялась музыкально-патриотическая акция «Блокадный Ленинград». Она прошла при поддержке городского комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства. Участниками акции выступили студенты учебных заведений города, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во время акции участник движения «Волонтеры Победы» раздавали прохожим памятные листовки с изображением страниц дневника школьницы Тани Сивачевой, которая в блокаду Ленинграда потеряла семью. Память защитников и жителей Ленинграда почтили минутой молчания.

А в школах Фокинского района провели уроки мужества «Летопись блокадного Ленинграда».

Медалями «За оборону Ленинграда» наградили 1,5 миллиона человек. Сейчас в Брянске проживают два участника войны, удостоенных этой высокой награды. 28 ветеранов награждены памятным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, блокада Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года. Продлилась она 872 дня. Почти все это время сообщение с городом поддерживалось по воздуху, а также по льду Ладожского озера - «Дороге жизни». В осадном городе находилось около 2,8 миллиона человек. Потери среди защитников и мирного населения по разным данным составили до 1,5 миллиона человек. В музее на территории Пискаревского кладбища, являющихся одним из мест массовых захоронений, хранится дневник Тани Савичевой. В блокаду она потеряла всю семью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»