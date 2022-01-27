Фото: Денис РОГОВ.

В Брянске 31-й маршрут стал самым популярным. Он охватывает все четыре района города. Об этом стало известно по запросам пользователей в мобильном приложении «Умный транспорт» с 1 октября по 31 декабря 2021 года, сообщают в группе транспортного сообщества «Брянский автобус».

Кроме того, на кольцевом маршруте № 5 "ЖК Мегаполис-Парк", курсирующему по центру Брянска, большей популярностью пользуется направление 5Б - по часовой стрелке.

На этих маршрутах хорошо отлаженное расписание движения с большим количеством транспорта и короткие интервалы между машинами.

А самым непопулярным маршрутом брянские пассажиры определили 50 "Камвольный комбинат - Универсам". По нему отправили 266 запросов. Этот маршрут полностью дублируют маршрутные такси и по нему ходит всего лишь один автобус.

ТОП-10 городских маршрутов Брянска:

1. № 31 "Поликлиника БАЗ - бульвар Щорса" - 516694 запроса 2. № 37 "Фосфоритный завод - Телецентр" - 356128 запросов 3. № 25 "Школа № 61 - Телецентр" - 313424 запроса 4. № 11 "мкр. Вокзальный - бульвар Щорса" - 289168 запросов 5. № 27 "Мясокомбинат - 5-й микрорайон" - 177441 запрос 6. № 48 "мкр. Деснаград - Ходаринка" - 170778 запросов 7. № 2 "Фосфоритный з-д - Дизельный з-д" - 142053 запроса 8. № 5Б "ЖК Мегаполис-Парк" (по часовой) - 129230 запросов 9. № 5А "ЖК Мегаполис-Парк" (против часовой) - 118331 запрос 10. № 7 "пос. Толмачево - Свенский монастырь" - 83770 запросов

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