В Брянске в школе №67 на карантин отправили 17 классов

Фото: Владимир Веленгурин.

В Бежицком районе Брянска в школе №67 на карантин закрыли 17 классов. Учащиеся с первых по девятые классы не будут посещать занятия в школе с 28 января по 4 февраля.

Это связывают с ростом простудных заболеваний.

- Не все ребята с первого по девятые классы в школе ушли на карантин, - сообщили "КП-Брянск" в образовательном учреждении. - А только те, где больше детей заболели ОРВИ. Эти ребята будут заниматься дистанционно.

Недавно в области на карантин отправили 30 классов в 25 школах и одну школу. Об этом на прошлой неделе сообщила на заседании оперативного штаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова.

В этих образовательных организациях у учеников выявили признаки простудных заболеваний.

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