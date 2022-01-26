В Брянске бывшего замначальника МРЭО Мкртчяна на семь лет отправили в колонию

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске 26 января в Фокинском районном суде вынесли приговор бывшему заместителю начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по региону Армену Мкртчяну за получение взяток, злоупотребление полномочиями, а также за незаконное хранение оружия. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались два инспектора МРЭО и житель города, бывший посредником при передаче взяток гаишникам. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Бывшему заместителю бывшему заместителю начальника МРЭО Мкртчяну и бывшему старшему государственному инспектору МРЭО дали семь лет исправительной колонии общего режима. Также их оштрафовали на 1 миллион 500 тысяч рублей. А еще лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года и лишили специальных званий подполковник и капитан полиции соответственно. Бывший инспектор МРЭО получил 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Посредника передачи взяток сотрудникам полиции осудили на пять лет и шесть месяцев исправительной колонии общего режима, со штрафом в 750 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, заместитель начальника МРЭО с ноября 2018 года по март 2020 года при пособничестве инспектора МРЭО, которая на компьютере с удаленным подключением отвечала на экзаменационные вопросы, а также при посредничестве троих жителей города Брянска за взятки в общей сумме 120 000 рублей помогли троим экзаменуемым успешно сдать теорию на права. Фактически они не сдавали экзамен. А старший государственный инспектор МРЭО с февраля 2019 года по июль 2020 года при участии двоих из указанных выше посредников, а также еще одного жителя областного центра, за взятки в общей сумме 220 тысяч рублей обеспечил семерым экзаменуемым успешную сдачу практики.

В результате несколько жителей Брянска незаконно получили водительские удостоверения.

Преступление выявили оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области и ОРЧ СБ УМВД России в регионе.

Кроме того, в сентябре 2020 года во время обыска по месту жительства заместителя начальника МРЭО нашли и изъяли незаконно хранившейся им пистолет, а также два экземпляра огнестрельного оружия, в которые им самодельным способом внесены конструктивные изменения.

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