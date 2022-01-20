Энергетики начали 2022 год с участия в «Дне донора»

Фото: "Россети".

В филиале ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» прошел первый в этом году День донора. Акция «Стань донором – спаси жизнь!» была организована в специальном передвижном мобильном комплексе Брянской областной станции переливания крови с соблюдением всех норм, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции при сдаче крови.

Фото: "Россети".

В этот раз в ней приняли участие 97 работников энергопредприятий. Большинство из них – со значительным стажем донорства. Примечательно, что, следуя примеру коллег, которые участвуют в благотворительной акции уже много лет, к донорскому движению сегодня приобщились около десятка новичков -людей, впервые сдавших кровь.

По итогам благотворительной акции собрано примерно 40 литров донорской крови, которая после изучения будет передана в отделения экстренной хирургии медицинских учреждений Брянской области.

- Участие в корпоративной благотворительной акции, главной задачей которой является спасение человеческих жизней, считаю прекрасным началом года, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Александр Косарим. – Коллектив энергетиков – это отзывчивые люди, которые не только выполняют свой профессиональный долг по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей, но и оказывают посильную помощь нуждающимся, особенно, если речь идет о здоровье и жизни людей. На энергопредприятиях хорошо развита социальная политика, частью которой и является регулярное участие сотрудников в Днях донора.