Брянские автоинспекторы помогли ставшему плохо за рулем водителю

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские автоинспекторы помогли ставшему плохо водителю. Инцидент произошел 19 января в Унечском районе на 130 километре автомобильной дороги Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По пути в Брянск 36-летний мужчина за рулем «Тойота Королла» резко почувствовал себя плохо. Он не справился с управлением и съехал на обочину. Недалеко от места происшествия на патрулировании находились заместителя начальника отдела управления Госавтоинспекции Брянской области Сергей Кружковаи госинспектор ОГИБДД МО МВД России «Унечский» Александр Демишов.

Заметив иномарку на обочине, автоинспекторы решили проверить, в чем дело. Увидев состояние водителя, полицейские оказали ему доврачебную помощь.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- Прибывшей бригадой медиков мужчина был госпитализирован, - говорят в Госавтоинспекции. - В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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