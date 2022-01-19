В Брянской области выявили первые три случая заражения «омикроном»

Фото: Алексей Булатов.

В Брянской области зафиксировали первые три случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на губернатора Бярнской области Александра Богомаза.

Глава региона выступил в эфире телеканала «Россия 24». Он рассказал, что заболела семья: 72-летний мужчина и его две дочери.

По словам губернатора у заразившихся легкие симптомы. Одна из дочерей сделала прививку Pfizer.

Число случаев заболевания коронавирусом растет. По данным регионального оперативного штаба 19 января в области опасной инфекцией заразились 172 человека.18 января - зарегистрировали 162 пациентов за сутки, 17 января - 160.

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