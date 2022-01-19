Брянщина встретила Крещение Господне

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянская область встретила Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. Всего в регионе обряды омовений прошли в 52 специально организованных местах. Из них восемь купелей – на открытых водоемах. В крещенскую ночь, на 6 часов утра, в регионе освященные купели посетили 8 тысяч 648 человек. Решились окунуться – 4 тысячи 241 человек. Это на 17 процентов больше, чем год назад.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

- Крещенские купания в области продолжаются, - сообщили "КП-Брянск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Проходят они без происшествий. Для обеспечения безопасности во всех 52 местах проведения обряда привлечены 434 человека. Это спасатели, представители правоохранительных органов и медицинские работники. Дежурство продлится до 18 часов сегодняшнего дня.

Брянск

В Брянске в ночь с 18 на 19 января горожане и гости окунались в купелях, оборудованных в трех местах. В Володарском районе – на реке Десне в районе городского пляжа, в Фокинском районе – на озере ГРЭС в поселке Белые Берега, в Бежицком районе – на реке Десне в районе ГРК «Бристоль».

По сведениям на 11 часов утра 19 января, в городские купели посетили 1 147 человек: в районе ж/д вокзала - 689, в Бежице - 310 и в Белых Берегах - 148, Между полуночью и часом ночи окунулся – 451 человек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- У каждой из купелей дежурят спасатели и медработники, подготовлены раздевалки, - говорят в мэрии. - Порядок во время проведения праздника обеспечивают сотрудники полиции.

Массовые купания начались 22.00 18 января, завершатся они в полночь 19 января.

Клинцы

Ровно в полночь 18 января верующие пришли к двум купелям. Кто-то окунулся в открытой на Стодольском пруду, в районе спасательной станции, а кто-то в закрытой - селе Ардонь на улице Стахановская.

У купелей было многолюдно, но не все собравшиеся решились трижды окунуться.

Фото: Клинцовская городская администрация, vk.com.

За несколько часов до начала купаний возле проруби на дежурство заступили спасатели, полиция и медицинские работники.

Крещенсике купания здесь продляться до 17.00 19 января.

Навля

В Навлинском районе крещенские купания прошли в селе Чичиково, где заранее подготовили купель. После освящения воды, все желающие могли совершить обряд омовения. На берегу у купели дежурили спасатели, полицейские и медики. Была установлена палатка с горячим чаем и едой. Окунувшиеся могли согреться и перекусить.

Фото: "Типичная Навля", vk.com.

Белые Берега

В поселке Белые Берега Фокинского района в крещенскую ночь окунулись в иордань – прорубь в виде креста. Здесь купели организовали на роднике у железнодорожного вокзала и на озере.

Фото: Белобережская администрация, vk.com.

Для удобства верующих для выхода на лед установили настил из досок, а спуски к воде оборудовали сходнями. В здании спасательной станции организовали место для переодевания и обогрева. У купелей дежурили спасатели, медики, сотрудники полиции и ГИБДД. Также сделали подъезды и места для стоянки машин.

Фото: Белобережская администрация, vk.com.

В целом обряд омовения в крещенскую ночь жители области совершили во всех районах, кроме Новозыбковского. Здесь местные власти из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением CoViD-19, отменили крещенские купания.

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