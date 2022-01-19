Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 172 жителя региона, выздоровели 206 пациентов, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3831 ПЦР-тест.
В целом у 99576 человек подтвердили коронавирус, вылечились 95086 жителей области, умерли 3100 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1324241.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 84 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 18 ковид-положительных. На третьем месте Почепский район с 13 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 января 2022 года:
— Брянск – 38326 (+84)
— Брянский район – 9792 (+18)
— Дятьковский район – 5012 (+10)
— Карачевский район - 3425 (+6)
— Клинцы – 3143
— Трубчевский район – 2676 (+1)
— Новозыбков – 2656 (+2)
— Стародубский район – 2704 (+2)
— Навлинский район – 2386 (+8)
— Унечский район – 2364 (+7)
— Жуковский район – 2311 (+2)
— Брасовский район – 2011 (+3)
— Выгоничский район – 1933 (+4)
— Почепский район – 1764 (+13)
— Комаричский район – 1746 (+1)
— Климовский район – 1512
— Фокино – 1502 (+7)
— Погарский район – 1460
— Мглинский район – 1400
— Клетнянский район – 1441
— Дубровский район – 1390
— Сельцо – 1345
— Суземский район – 1070
— Злынковский район – 1069 (+2)
— Суражский район – 1009
— Клинцовский район – 973
— Гордеевский район – 804
— Красногорский район – 761
— Севский район – 630
— Жирятинский район – 513 (+2)
— Рогнединский район – 222
— Иногородние – 124.