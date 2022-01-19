Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 172 жителя региона, выздоровели 206 пациентов, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3831 ПЦР-тест.

В целом у 99576 человек подтвердили коронавирус, вылечились 95086 жителей области, умерли 3100 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1324241.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 84 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 18 ковид-положительных. На третьем месте Почепский район с 13 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 января 2022 года:

— Брянск – 38326 (+84)

— Брянский район – 9792 (+18)

— Дятьковский район – 5012 (+10)

— Карачевский район - 3425 (+6)

— Клинцы – 3143

— Трубчевский район – 2676 (+1)

— Новозыбков – 2656 (+2)

— Стародубский район – 2704 (+2)

— Навлинский район – 2386 (+8)

— Унечский район – 2364 (+7)

— Жуковский район – 2311 (+2)

— Брасовский район – 2011 (+3)

— Выгоничский район – 1933 (+4)

— Почепский район – 1764 (+13)

— Комаричский район – 1746 (+1)

— Климовский район – 1512

— Фокино – 1502 (+7)

— Погарский район – 1460

— Мглинский район – 1400

— Клетнянский район – 1441

— Дубровский район – 1390

— Сельцо – 1345

— Суземский район – 1070

— Злынковский район – 1069 (+2)

— Суражский район – 1009

— Клинцовский район – 973

— Гордеевский район – 804

— Красногорский район – 761

— Севский район – 630

— Жирятинский район – 513 (+2)

— Рогнединский район – 222

— Иногородние – 124.