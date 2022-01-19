Брянских энергетиков поблагодарили за помощь детям

В адрес заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александра Ивановича Косарима пришло благодарственное письмо из ГАБУЗ «Карачевский дом ребенка». Руководитель детского учреждения Мария Сергеевна Ревенок в лице директора филиала благодарит коллектив энергетиков за благотворительную помощь.

Фото: "Россети".

Накануне Нового 2022 года сотрудники Брянскэнерго посетили «Карачевский дом ребенка», поздравили его воспитанников с наступающими праздниками и подарили ребятам подарки.

«Мы высоко ценим Вашу поддержку и заботу, неравнодушное, чуткое отношение к нашим детям. Спасибо Вам за доброе сердце, за отзывчивость, за понимание нужд детей – сирот нашего Дома ребенка. Благодаря Вашей отзывчивости и участию в жизни Дома ребенка, жизнь наших малышей становится ярче и радостней», – говорится в письме.

В Брянскэнерго развита социальная политика, реализуемая как внутри коллектива, так и вне его. Благотворительная помощь, которую оказывают работники энергопредприятия в рамках этой политики, ориентирована на разные категории граждан. На протяжении более чем двадцати лет филиал шефствует над Мглинской специальной школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во время пандемии сотрудники энергопредприятия оказывали волонтерскую помощь одиноким пенсионерам: доставляли им продукты первой необходимости и лекарства.

«Дети, по разным причинам оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в особенной заботе, поэтому энергетики делают все возможное, чтобы оказать им посильную помощь ребятам, помочь в сложной жизненной ситуации. Особое значение эта помощь приобретает накануне Нового года и Рождества, когда дети больше обычного верят в волшебство и ждут чуда», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим.