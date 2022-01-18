В Брянске 31 января рассмотрят дело главврача межрайонной больницы из-за смерти 6 пациентов на ИВЛ

Главврач допустил к аппаратам ИВЛ некомпетентного работника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске 31 января рассмотрят уголовное дело дело на главврача межрайонной больницы из-за смерти 6 пациентов на ИВЛ. Об этом сообщают на официальном сайте Брянского районного суда.

В суд уголовное дело передали 29 декабря прошлого года. Медика обвиняют по статье «Халатность», сообщают в пресс-службе суда.

По версии следствия, главный врач больницы подписал приказ и взял на работу человека в обязанности которого входило комплексное обслуживание и ремонт зданий. Рабочего допустили к кислородному оборудованию на кислородном узле медучреждения. Он не прошел обязательное техническое обучение и не имел удостоверения на право эксплуатации кислородных баллонов. К тому же он не прошел все виды инструктажей по технике безопасности.

- Из-за отсутствия специальных знаний работник допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения, обеспечивающей бесперебойную работу аппаратов ИВЛ, в результате которого они были выведены из строя, - говорят в пресс-службе суда. - У шестерых пациентов больницы, которым посредством данных ИВЛ оказывалась медицинская помощь, из-за выхода их строя, наступила механическая асфиксия и гипоксический отек легких. Это и стало причиной их смерти.

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