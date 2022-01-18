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Общество18 января 2022 9:14

Брянский аэропорт закрыли из-за сильной метели

Рейсы перенесли на неопределенный срок
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Марина АНТОНОВА.

Фото: Марина АНТОНОВА.

Брянский аэропорт закрыли из-за сильной метели. Об этом 18 января сообщают в соцсети ВКонтатке в группе Международный аэропорт «Брянск».

- Аэропорт закрыт по метеоусловиям - снег, сильная метель, местами плохая видимость, - сообщают в группе. - Сочувствуем всем пассажирам.

Теперь рейсы перенесли на неопределенный срок. Их статус пассажирам рекомендуют отслеживать на сайтах авиакомпаний.

Напомним, снегопад и сильный ветер до 20 метров в секунду обрушился на область с утра. О непогоде 17 января предупреждали в ГУ МЧС России по Брянской области.

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