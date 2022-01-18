Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 162 жителя региона, выздоровели 72 пациента, зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3880 ПЦР-тестов.
В целом у 99404 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94880 жителей области, умерли 3090 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1320410.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 75 новых случаев коронавируса. На втором месте Климовский район, где выявили 16 ковид-положительных На третьем месте Брасовский район с 9 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 января 2022 года:
— Брянск – 38326 (+75)
— Брянский район – 9792 (+7)
— Дятьковский район – 5002 (+8)
— Карачевский район - 3419 (+2)
— Клинцы – 3143 (+2)
— Трубчевский район – 2675
— Новозыбков – 2654
— Стародубский район – 2702 (+6)
— Навлинский район – 2378 (+8)
— Унечский район – 2357
— Жуковский район – 2309 (+5)
— Брасовский район – 2008 (+9)
— Выгоничский район – 1929 (+2)
— Комаричский район – 1745
— Почепский район – 1751 (+4)
— Климовский район – 1512 (+16)
— Фокино – 1495 (+9)
— Погарский район – 1460 (+3)
— Мглинский район – 1400
— Клетнянский район – 1441 (+2)
— Дубровский район – 1390
— Сельцо – 1345
— Суземский район – 1070
— Злынковский район – 1067 (+1)
— Суражский район – 1009
— Клинцовский район – 973 (+1)
— Гордеевский район – 804
— Красногорский район – 761 (+1)
— Севский район – 630
— Жирятинский район – 511 (+1)
— Рогнединский район – 222
— Иногородние – 124.
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