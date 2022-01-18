Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 162 жителя региона, выздоровели 72 пациента, зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3880 ПЦР-тестов.

В целом у 99404 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94880 жителей области, умерли 3090 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1320410.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 75 новых случаев коронавируса. На втором месте Климовский район, где выявили 16 ковид-положительных На третьем месте Брасовский район с 9 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 января 2022 года:

— Брянск – 38326 (+75)

— Брянский район – 9792 (+7)

— Дятьковский район – 5002 (+8)

— Карачевский район - 3419 (+2)

— Клинцы – 3143 (+2)

— Трубчевский район – 2675

— Новозыбков – 2654

— Стародубский район – 2702 (+6)

— Навлинский район – 2378 (+8)

— Унечский район – 2357

— Жуковский район – 2309 (+5)

— Брасовский район – 2008 (+9)

— Выгоничский район – 1929 (+2)

— Комаричский район – 1745

— Почепский район – 1751 (+4)

— Климовский район – 1512 (+16)

— Фокино – 1495 (+9)

— Погарский район – 1460 (+3)

— Мглинский район – 1400

— Клетнянский район – 1441 (+2)

— Дубровский район – 1390

— Сельцо – 1345

— Суземский район – 1070

— Злынковский район – 1067 (+1)

— Суражский район – 1009

— Клинцовский район – 973 (+1)

— Гордеевский район – 804

— Красногорский район – 761 (+1)

— Севский район – 630

— Жирятинский район – 511 (+1)

— Рогнединский район – 222

— Иногородние – 124.

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