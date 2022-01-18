В брянской городской больнице №4 подготовили новый корпус для пациентов

Фото: "Брянская губерния", скриншот видео.

В брянской городской больнице №4 подготовили новый хирургический корпус для пациентов. Сейчас палаты зарезервировали под коронавирусный госпиталь из-за наступления нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

В корпусе установили современные аппараты ИВЛ,следящие мониторы. Полностью провели кислородную разводку.

Во всех палатах – есть душ и туалет, функуиональные кровати, пластиковые тумбочки и шкафы для одежды. Оборудовали четыре операционных зала.

Рядом с ними – реанимационные палаты. Приобрели передвижной рентген-аппарат, аппарат УЗИ, полностью биохимическая лаборатория.

- Изначально предусматривались 48 хирургических коек, - рассказала главный врач больницы Светлана Хандожко. - Сейчас мы смогли перепрофилировать под 120 коек, не нарушая санэпидрежим. При необходимости, количество коек можно будет увеличить до 150.

Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, руководство лечебного учреждения намечает капитально отремонтировать остальные корпуса больничного городка. Их возвели почти 50 лет назад.

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