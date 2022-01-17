Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Брянской области 18 января ожидают метель и сильный ветер. Ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушение в работе электроснабжения, падение снежных масс, и наледи с крыш зданий.
Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.
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