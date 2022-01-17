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Общество17 января 2022 12:54

В Брянской области 18 января ожидают метель и сильный ветер

Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
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Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области 18 января ожидают метель и сильный ветер. Ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушение в работе электроснабжения, падение снежных масс, и наледи с крыш зданий.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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