Где покататься на коньках в Брянске зимой-2022

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

"Комсомольская правда" в Брянске" узнала, где зимой-2022 в Брянске можно покататься на коньках. Наконец-то дождались любители катания на коньках своего звездного часа. Зима пришла, снег выпал, морозец тоже присутствует. Погода самая подходящая для того, чтобы отложить все дела и заботы и позвать друзей или своих домашних на каток.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Ледовый парк «Лапландия-арена» (ул. Дуки, 90)

Время работы: 17.00 – 22.00 в будни, 11.00 – 22.00 в выходные и праздничные дни.

Цена катания: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей до 10 лет. Без ограничения по времени. Дети до 3 лет бесплатно.

Прокат коньков: 200 рублей в час.

Каток на площади у Кургана Бессмертия (площадь перед Курганом Бессмертия)

Время работы: с 10.00 утра до 22.00 вечера.

Цена катания: 150 рублей со своими коньками без ограничения времени.

Прокат коньков: 150 рублей в час.

Каток на площади Партизан (площадь Партизан)

Время работы: с 10.00 до 22.00 без выходных.

Стоимость катания: 150 рублей без ограничения по времени.

Прокат коньков: 150 рублей в час. В будние дни прокат коньков для детей до 10 лет – 100 рублей в час. Пенсионерам 100 рублей в час. Дети до 3 лет бесплатно.

Каток у гипермаркета «Линия-1» (ул. Брянского фронта, 2)

Режим работы: 14.00 – 22.00 в будни, 10.00 – 22.00 в выходные.

Стоимость катания: 150 рублей без ограничения по времени.

Прокат коньков: 150 рублей в час для взрослых, 100 рублей в час для детей.

Спортивный комплекс «Варяг» (ул. Дуки, 56в)

Время работы: с 9.00 до 17.00, с 19.00 до 22.00. В выходные дни – с 14.00 до 20.00, технические перерывы – с 20.00 до 20.30. В субботу и воскресенье – с 15.30 до 16.00, с 17.30 до 18.00, с 19.30 до 20.00.

Цена: катание на коньках (аренда без проката) – 250 рублей в час. Для детей до 7 лет – бесплатно.

Прокат коньков (размеры от 28 до 47). Взрослые – 250 рублей в час. Детские (до 7 лет) – 100 рублей в час.

Заточка коньков (детских и взрослых) – 250 рублей.

Каток в парке Толстого

Время работы: 10.00 – 21.00.

Цена: катание 200 рублей для всех, прокат – 150 рублей.

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

Ледовый дворец «Пересвет» (ул. Кромская, 48/1)

Время работы можно уточнить по телефону.

Цена: взрослый билет – 200 рублей, детский до 14 лет – 100 рублей.

Прокат коньков: взрослые – 200 рублей в час, детские (до 14 лет) – 100 рублей в час.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

Каток в парке «Юность» (ул. Пушкина, 12)

Время работы. По будням: дневное катание – с 15.00 до 18.00; вечернее катание – с 19.00 до 22.00. По выходным: дневное катание – с 11.00 до 18.00; вечернее катание – с 19.00 до 22.00.

Цена: стоимость билета – 100 рублей.

Прокат коньков – 100 рублей в час.

Заточка коньков – 200 рублей.

Ледовый дворец в Володарском районе (ул. 2-я Мичурина, 34)

Время работы: 15 января – 16.00, 17.30, 19.00. 16 января – 17.15, 18.30.

Цена: катание на коньках для взрослых – 200 рублей в час, для детей до 14 лет – 100 рублей в час (при предъявлении свидетельства о рождении ребенка).

Прокат коньков: для взрослых – 200 рублей пара, для детей до 14 лет – 100 рублей пара.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН

Каток спорткомбината «Спартак» (ул. 2-я Аллея, 1)

Время работы: по будням с 15.00 до 22.00, технический перерыв – с 18.00 до 19.00. В выходные дни – с 11.00 до 22.00, технический перерыв – с 18.00 до 19.00.

Цена: катание 100 рублей без ограничения времени, прокат коньков – 100 рублей в час, за заточку – 200 рублей.

Каток в парке железнодорожников

Время работы: 10.00 – 21.00.

Цена: катание 150 рублей, прокат – 150 рублей.

ЦИФРЫ

В Брянске в этом году подготовили:

- 11 катков (9 открытых, 2 закрытых)

- 38 лыжных трасс

- 5 горнолыжных склонов

- 20 хоккейных кортов

- 21 ледовая площадка.

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