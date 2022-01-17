Сотрудник Брянскэнерго Александр Миронов – бронзовый призер соревнований профмастерства по охране труда ПАО «Россети Центр»

Фото: "Россети".

Ведущий специалист по охране труда филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Миронов занял третье место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда». Соревнования были организованы ПАО «Россети Центр» и проходили в декабре в Твери.

Александр Миронов получил право представлять «Брянскэнерго» в корпоративных соревнованиях, после того, как стал победителем в конкурсе на лучшего специалиста по охране труда, проведенном в филиале. Энергетикам из 20 регионов необходимо было успешно выполнить задания 6 этапов, которые оценивались по бальной системе. В результате прохождения всех этапов Александр Миронов набрал 304 балла, уступив всего три балла коллегам из Белгорода и Ярославля и занявшим первое и второе места в контуре ПАО «Россети Центр».

«Участие в подобного рода соревнованиях положительным образом сказывается на работе в области охраны труда, проводимой в филиалах, – говорит ведущий специалист по охране труда филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Миронов. – Они позволяют обменяться опытом с коллегами, перенять и внедрить в свою деятельность новые формы работы с персоналом в целях повышения качества работы в области охраны труда на предприятии».

В Брянскэнерго первоочередное значение уделяется безопасности персонала. В числе мероприятий, проводимых в филиале в этой области, - ежемесячные Дни охраны труда в подразделениях, регулярное обучение и аттестации для определенных категорий сотрудников и другие.

«Очень приятно, что в числе победителей конкурса ПАО «Россети Центр» – представитель нашего филиала, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим. – Человеческая жизнь – самая главная ценность. А энергообъекты – зона повышенной опасности. И любой, кто причастен к электроэнергетике, в первую очередь должен неукоснительно соблюдать правила безопасности при проведении работ на энергооборудовании».