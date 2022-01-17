Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона, выздоровели 76 пациентов, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3818 ПЦР-тестов.
В целом у 99242 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94808 жителей области, умерли 3082 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1316530.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 33 новых случая коронавируса. На втором месте Клетнянский район, где выявили 18 ковид-положительных Третье место у Стародубского района с 16 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 января 2022 года:
— Брянск – 38251 (+33)
— Брянский район – 9785 (+6)
— Дятьковский район – 4994 (+10)
— Карачевский район - 3417 (+8)
— Клинцы – 3141
— Трубчевский район – 2575 (+2)
— Новозыбков – 2654 (+11)
— Стародубский район – 2696 (+16)
— Навлинский район – 2370
— Унечский район – 2357 (+5)
— Жуковский район – 2304 (+13)
— Брасовский район – 1999
— Выгоничский район – 1927 (+6)
— Комаричский район – 1743 1745 (+2)
— Почепский район – 1747
— Климовский район – 1496 (+5)
— Фокино – 1486
— Погарский район – 1457
— Мглинский район – 1400 (+3)
— Клетнянский район – 1439 (+18)
— Дубровский район – 1390 (+4)
— Сельцо – 1345 (+1)
— Суземский район – 1070
— Злынковский район – 1066 (+4)
— Суражский район – 1009
— Клинцовский район – 972
— Гордеевский район – 804
— Красногорский район – 760
— Севский район – 630 (+3)
— Жирятинский район – 510 (+8)
— Рогнединский район – 222 (+2)
— Иногородние – 124.
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