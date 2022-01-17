Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона, выздоровели 76 пациентов, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3818 ПЦР-тестов.

В целом у 99242 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94808 жителей области, умерли 3082 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1316530.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 33 новых случая коронавируса. На втором месте Клетнянский район, где выявили 18 ковид-положительных Третье место у Стародубского района с 16 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 января 2022 года:

— Брянск – 38251 (+33)

— Брянский район – 9785 (+6)

— Дятьковский район – 4994 (+10)

— Карачевский район - 3417 (+8)

— Клинцы – 3141

— Трубчевский район – 2575 (+2)

— Новозыбков – 2654 (+11)

— Стародубский район – 2696 (+16)

— Навлинский район – 2370

— Унечский район – 2357 (+5)

— Жуковский район – 2304 (+13)

— Брасовский район – 1999

— Выгоничский район – 1927 (+6)

— Комаричский район – 1743 1745 (+2)

— Почепский район – 1747

— Климовский район – 1496 (+5)

— Фокино – 1486

— Погарский район – 1457

— Мглинский район – 1400 (+3)

— Клетнянский район – 1439 (+18)

— Дубровский район – 1390 (+4)

— Сельцо – 1345 (+1)

— Суземский район – 1070

— Злынковский район – 1066 (+4)

— Суражский район – 1009

— Клинцовский район – 972

— Гордеевский район – 804

— Красногорский район – 760

— Севский район – 630 (+3)

— Жирятинский район – 510 (+8)

— Рогнединский район – 222 (+2)

— Иногородние – 124.

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