В Брянской области на Крещение подготовят 58 купелей

В Брянске оборудуют три места для окунания. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области для крещенских купаний подготовят 58 купелей. Восемь из них - проруби на открытых водоемах, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Три места для купания готовят в Брянске - два на Десне - в Бежицком районе и на пляже у железнодорожного вокзала и еще одно - в Белых Берегах. На берегу будут дежурить медики и спасатели. Для купающихся подготовят теплые палатки, чай и костры.

Остальные места располагаются в закрытых купелях.

Праздник Крещение начинают отмечать в ночь на 19 января. Купели будут готовы к десяти часам вечера. Дежурство на них продлится до полуночи 19 января.

По словам священников, окунание в прорубь не является обязательным ритуалом. Воздержаться от него просят людей с хроническими заболеваниями.