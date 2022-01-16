Верховный суд заставил вернуть заводу танк Т-34 из сквера Морозова в Брянске

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Верховный суд России поддержал решение двух нижестоящих инстанций, которые обязали администрацию Бежицкого района вернуть танк Т – 34 в сквере Морозова акционерному обществу «85- й ремонтный завод». Но предприятие обанкротилось, сообщает издание «Брянские новости».

Администрация просила передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам, но проиграла дело.

Напомним, в конце декабря прошлого года танк Т-354 пытались вывезти из сквера. За ним приезжали два автокрана. Но после того, как с рабочими поговорили полицейские и чиновники, они уехали.

В мае 2019 года завод передал Т-34 администрации по договору хранения. Вместе с танком - 295 экспонатов музея предприятия. Танк установили в сквере имени А.А Морозова, одного из его разработчиков. Но конкурсный управляющий завода потребовал от администрации вернуть имущество завода, а потом пожаловался в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»