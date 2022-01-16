В трех районах Брянщины и двух округах восстановили электроснабжение

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области без света остались населенные пункты Злынковского, Клинцовского, Почепского, Погарского и Суражского районов, Стародубского муниципального округа и Новозыбковского городского округа. Ветер до 20 метров в секунду бушевал днем 14 января и ночью 15 января.

15 января свет снова появился в домах местных жителей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Электроснабжение частично наладили в населенных пунктах Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов, а также в Злынковском, Почепском и Погарском районах.

В аварийно-восстановительных работах задействовали 149 бригад энергетиков в составе 586 человек и 242 единицы техники.

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