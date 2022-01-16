Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 января 2022 12:30

В Брянской области 17 января ожидают сильный ветер и метель

Ветер подует со скоростью 20 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области 17 января ожидают сильный ветер и метель. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения в работе электроснабжения, падения деревьев, снежных масс и наледи с крыш зданий.

- Будьте осмотрительней, избегайте мест с наличием снега и образованием наледи на крышах зданий, - просят в чрезвычайном ведомстве брянцев. - Не оставляйте детей без присмотра взрослых.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

КАРТИНА ДНЯ