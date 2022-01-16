Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области 17 января ожидают сильный ветер и метель. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения в работе электроснабжения, падения деревьев, снежных масс и наледи с крыш зданий.

- Будьте осмотрительней, избегайте мест с наличием снега и образованием наледи на крышах зданий, - просят в чрезвычайном ведомстве брянцев. - Не оставляйте детей без присмотра взрослых.

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